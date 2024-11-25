Король Чарльз обратился с просьбой к сыновьям: чего хотел монарх от принцев Уильяма и Гарри

Король Чарльз обратился с отчаянной просьбой к принцу Уильяму и принцу Гарри положить конец их вражде.

Его Величество выразил свою глубокую обеспокоенность продолжающейся враждой между его сыновьями. Сказал об этом Чарльз еще до того, как стал монархом. Сообщается, что это произошло еще после похорон принца Филиппа в 2021 году.

Принц Гарри подробно описал сложную встречу с отцом и братом после похорон деда. А произошло это всего через несколько недель после скандального интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, которое посмотрели миллионы людей по всему миру и которое существенно обострило их отношения с другими членами королевской семьи, пишет express.co.uk.

Меган и Гарри у Опры Уинфри / Фото: Getty Images

Напомним, на похоронах деда принц Гарри присутствовал один без жены Меган Маркл, которая в то время была беременна дочерью Лилибет и осталась дома в Калифорнии.

В своих мемуарах принц Гарри вспоминает особенно серьезную ссору со своим братом Уильямом, которая дошла до того, что вмешался их отец Чарльз. Он воскликнул: "Достаточно!" и продолжил душераздирающими словами: "Пожалуйста, мальчики, не делайте мои последние годы мучением".

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Прохладные отношения между Гарри, его братом и отцом, похоже, остаются неразрешенными с момента того самого эмоционально напряженного эпизода, последовавшего за смертью принца Филиппа.

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