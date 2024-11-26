Король Чарльз объявил, что в их с Камиллой семье планируется пополнение: о чем речь

Недавно Его Величество король посещал Королевский Альберт-холл, где побывал на ежегодном Royal Variety Performance. На мероприятии монарх пообщался с несколькими знаменитостями и поделился новостями.
Чарльза спросили о том, как чувствует себя королева Камилла после того, как умерла одна из ее собак – джек-рассел-терьер по кличке Бет. На что король ответил, что они с Камиллой планируют пополнение в семье и в скором времени возьмут новую собаку.
Напомним, 18 ноября, Букингемский дворец объявил, что Бет, одна из королевских джек-рассел-терьеров, умерла на выходных. У Бет была неизлечимая опухоль, и ее усыпили гуманно, цитирует слова дворца издание People.
Напомним, вчера стало известно, что загородный особняк Чарльза Хайгроув-хаус уже украсили к Рождеству, а на одной и елок появилось украшение в виде вышитых фигур собак королевы Камиллы – Бет и Блюбелл.
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