Король Чарльз объявил о переменах в любимом поместье королевы Елизаветы II

Сандрингем-хаус / © Getty Images

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Монарх лично владеет поместьем Сандрингем в Норфолке. В апреле Его Величество намерен распахнуть двери одной из своих королевских резиденций для посетителей.

Поместье монарха в Норфолке, Сандрингем-хаус, было закрыто на зимние каникулы, но с 5 апреля оно откроется для посетителей. Публикация в Instagram-аккаунте поместья ознаменовала начало обратного отсчета.

«Осталось чуть больше недели до того, как Дом откроет свои двери. Окунитесь в королевскую историю и откройте для себя скрытые жемчужины поместья», — говорится в сообщении под постом в Instagram.

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Гости, купившие билеты, смогут осмотреть восемь основных комнат на первом этаже дома, а также его сад площадью 60 акров.

Сандрингем — известное место, где королевская семья празднует Рождество. Это место очень любила мать Чарльза — покойная королева Елизавета II.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими еще замками владеет король Чарльз III.