ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз объявил о переменах в любимом поместье королевы Елизаветы II

Король Чарльз объявляет о крупных переменах в одном из частных поместий, которыми он владеет.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сандрингем-хаус

Сандрингем-хаус / © Getty Images

Монарх лично владеет поместьем Сандрингем в Норфолке. В апреле Его Величество намерен распахнуть двери одной из своих королевских резиденций для посетителей.

Поместье монарха в Норфолке, Сандрингем-хаус, было закрыто на зимние каникулы, но с 5 апреля оно откроется для посетителей. Публикация в Instagram-аккаунте поместья ознаменовала начало обратного отсчета.

Сандрингем-хаус

Сандрингем-хаус

«Осталось чуть больше недели до того, как Дом откроет свои двери. Окунитесь в королевскую историю и откройте для себя скрытые жемчужины поместья», — говорится в сообщении под постом в Instagram.

Гости, купившие билеты, смогут осмотреть восемь основных комнат на первом этаже дома, а также его сад площадью 60 акров.

Сандрингем-хаус

Сандрингем-хаус

Сандрингем — известное место, где королевская семья празднует Рождество. Это место очень любила мать Чарльза — покойная королева Елизавета II.

Сандрингем-хаус

Сандрингем-хаус

Напомним, ранее мы рассказывали, какими еще замками владеет король Чарльз III.

Сандрингем-хаус

Сандрингем-хаус

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie