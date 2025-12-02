Король Чарльз официально лишил бывшего принца Эндрю последних королевских почестей

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

1 декабря газета The Gazette опубликовала запись, в которой говорилось, что король распорядился вычеркнуть имя Эндрю Маунтбеттена Виндзора из реестров Ордена Подвязки и Королевского Викторианского ордена.

Газета «The Gazette» является официальным публичным изданием Великобритании, и в примечании в скобках в конце указано, что запись «датирована 30 октября 2025 года». 30 октября Букингемский дворец объявил, что монарх начал процесс лишения бывшего принца Эндрю титулов и почестей.

Бывший принц Эндрю, его младший брат принц Эдвард и король Чарльз / © Associated Press

Сообщение было опубликовано Центральной канцелярией рыцарских орденов, которая занимается вручением государственных наград в Великобритании, через Сент-Джеймсский дворец в Лондоне, пишет People.

Реклама

«Король распорядился, чтобы назначение Эндрю рыцарем-компаньоном Благороднейшего ордена Подвязки от 23 апреля 2006 года было отменено и аннулировано, а его имя было вычеркнуто из реестра упомянутого ордена», — говорится в сообщении. То же касается и титула рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена от 19 февраля 2011 года, он был отменен и аннулирован, а его имя было вычеркнуто из реестра упомянутого ордена.

Принц Эндрю / © Getty Images

Орден Подвязки — старейший и самый высокий рыцарский орден Великобритании, а Королевский Викторианский орден вручается в знак признания исключительных заслуг перед монархом и королевской семьей в Великобритании и странах Содружества. Членство в обоих орденах престижно и исключительно.

Ранее король Чарльз лишил титула принца своего брата Эндрю, а также титула «герцог Йоркский» и выселяет его из поместья Royal Lodge, которое бывший принц так не хотел покидать несколько лет.