Меган Маркл / © Associated Press

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Королевский эксперт Дженни Бонд заявила, что король Чарльз поддерживал связь с Меган после ареста ее отца. По ее словам, монарх связался с Меган Маркл после шокирующего инцидента.

В интервью Sky News эксперт предположила, что общение членов семьи является позитивным знаком, несмотря на продолжающийся конфликт между принцем Гарри и его братом, принцем Уильямом, которые, увы, не общаются уже много лет.

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Король Чарльз, Меган и Гарри / © Associated Press

Отвечая на вопрос о перспективах примирения между королевскими братьями, Дженни сказала: «Никаких признаков этого нет, никакого смягчения отчуждения между братьями. Но да, общение между Гарри, Меган и королем есть», - цитирует ее слова mirror.

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«Я почти уверена, что король общался с Меган после ареста ее отца и выразил ей сочувствие в этой ситуации. Так что общение имело место. Нам ничего не известно о каких-либо встречах, но, знаете, самый важный аспект примирения заключается в том, что любые встречи, которые могли состояться, а могли и не состояться — а я думаю, скорее всего, нет, — но любое общение должно оставаться конфиденциальным».

Король Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри / © Getty Images

«Я не сомневаюсь, что Чарльзу очень, очень трудно удержать обоих сыновей на борту, и он очень предан Уильяму, который оставался с ним все это время. Но я думаю, что на самом деле Чарльз неплохо справляется с этой задачей, и у него хорошие отношения с обоими сыновьями».

Напомним, 82-летнего Томаса Маркла арестовали во Флориде 6 ноября. Следователи изъяли около 78 предметов из двух складских помещений в его доме в Калифорнии, и его обвиняют в хранении материалов, содержащих изображения сексуального насилия над детьми.

Первоначально его отпустили под электронный надзор, но затем вернули под стражу после того, как прокуратура заявила, что он срезал электронный браслет. Томас Маркл остается под стражей и отрицает выдвинутые против него обвинения.

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Томас Маркл / © Getty Images

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