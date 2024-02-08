Король Чарльз остался недоволен внезапным визитом сына Гарри: в чем была причина

Монарх не хотел пристального внимания к своей персоне в эти дни.

Визит принца Гарри был чрезвычайно коротким и длился всего 24 часа. Ради этой непродолжительной встречи с отцом Чарльзом герцог Сассекские преодолел 8000 км через Атлантику. Стало известно, что Гарри никого не предупредил о том, что летит в Лондон, а когда он приземлился в аэропорту Хитроу его привезли прямо к отцу в Кларенс-хаус. Королю пришлось ожидать Гарри и отложить на некоторое время свой отъезд в Сандрингем.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Встреча отца и сына продлилась менее 45 минут, поскольку Его Величество уже планировал поехать отдохнуть в Сандрингем, а Гарри пришлось заселиться на ночь в отель, так как ему больше негде было остановиться.

Королевский эксперт Роберт Джобсон написал в Daily Mail , что Чарльз, возможно, был "тронут" тем, что его младший сын пролетел 8000 км чтобы увидеться с ним, но Гарри в конечном итоге «вызвал некоторое раздражение, «взяв на себя ответственность прилетать без приглашения, уведомив короля о своей приезде за короткое время.

Королевские эксперты в один голос заявляли, что эта встреча вселила надежду на примирение Гарри с семьей. Особенно Чарльза тревожит, что они не общаются с его старшим сыном Уильямом. Кстати, во время этой поездки братья так и не встретились.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Скорее всего, принц Гарри действовал из лучших побуждений, проявил заботу и знак внимания к Чарльзу. Но, похоже, это не дало желаемого эффекта в плане налаживания отношений между отцом и сыном.

"Говоря прямо, король был недоволен тем, что его поставили перед свершившимся фактом со стороны эмоционального, но действующего из лучших побуждений сына. Чарльзу сейчас просто нужна тишина и покой, и он планировал уехать в тихий Норфолк со своей женой, королевой Камиллой в тот день".

Чарльза и Камиллу действительно в тот день запечатлели выезжающими на автомобиле из Кларенс-хауса. Кажется, король был тронут вниманием прессы.

Король Чарльз и королева Камилла в Лондоне / Фото: Getty Images

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