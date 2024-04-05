Король Чарльз открывает для посетителей двери замка Балморал, где умерла королева Елизавета II

Этим летом королевская резиденция в Шотландии будет принимать посетителей. Замок Балморал в Шотландии, который был одним из любимых мест покойного монарха, открывается впервые с момента завершения строительства замка в 1855 году, говорится на его веб-сайте. Замок Балморал был шотландским домом королевской семьи с тех пор, как он был куплен для королевы Виктории принцем Альбертом в 1852 году и впервые сдан в аренду в 1848 году.

Замок Балморал, королевская семья в 1960 году / Фото: Associated Press

Это особенный замок для членов британской королевской семьи. Здесь в сентябре 1997 года проводили время принцы Уильям и Гарри после известий о смерти их матери принцессы Дианы. А в сентябре 2022 года здесь умерла королева Елизавета II. Гости смогут посетить комнату, где она принимала своего последнего премьер-министра Лиз Трасс, 6 сентября, за два дня до своей смерти. А вот спальню королевы открывать для широкой публики не планируют.

Замок Балморал, последнее фото королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Королевская семья ранее разрешала экскурсии в Балморале по территории и садам, но доступ внутрь замка был ограничен лишь бальным залом. Теперь же замок открывает двери для посетителей с 1 июля по 4 августа. Экскурсия с гидом будет стоит около 126 долларов на человека, а билеты с послеобеденным чаем стоят около 189 долларов и доступны только для взрослых.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Замок Балморал / Фото: Associated Press

Также летом впервые открывается для экскурсий восточное крыло Букингемского дворца после пяти лет реставрационных работ. Восточное крыло включает в себя передний фасад и культовый дворцовый балкон, где монарх и члены королевской семьи собирались для публичных выступлений во время особых случаев или исторических моментов с 1851 года. Именно на этом балконе публика в последний раз видела королеву Елизавету II в июне 2022 года во время празднования ее платинового юбилея правления.

Принц Чарльз и королева Елизавета II в июне 2022 года / Фото: Associated Press

Хотя Букингемский дворец является главной резиденцией монарха, он находится в процессе реконструкции, которая должна быть завершена не раньше 2027 года. Король Чарльз III и королева Камилла живут в своем поместье Кларенс-хаус.

Букингемский дворец / Фото: Getty Images

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