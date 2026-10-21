Король Чарльз отпустил забавную шутку в адрес султана Омана во время церемонии в Виндзорском замке

Султан Омана и король Чарльз / © Associated Press

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В истинно британском стиле, когда члены королевской семьи собрались у замка, чтобы осмотреть войска и послушать национальные гимны, моросил дождь. Хотя вчерашний дождь, похоже, заставил короля захотеть укрыться под зонтом, султана это, кажется, не беспокоило.

Король, в свойственной ему гостеприимной манере, предложил султану воспользоваться зонтом. Султан отказался, и, как заметил специалист по чтению по губам, это побудило короля Чарльза отпустить забавную шутку из пяти слов: «Мы любим оставаться сухими».

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Султан Омана и король Чарльз / © Associated Press

Анализируя разговор между монархом и султаном, состоявшийся под дождем, эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказала Daily Express, что именно было сказано.

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Она сообщила, что когда король предложил свой зонт, султан ответил: «Нет, не то чтобы идет сильный дождь». После этого султан закатил глаза.

Затем король ответил: «Очень хорошо», после чего отпустил шутку из пяти слов: «Мы любим оставаться сухими». Затем султан Омана ответил: «Вы к этому привыкли». Король согласился: «В самом деле, привыкли».

Султан Омана и король Чарльз / © Associated Press

Во время этого государственного визита также состоялся блистательный государственный банкет в Виндзорском замке, где появились все старшие члены семьи.

Султан Омана и король Чарльз на банкете / © Associated Press

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