Король Чарльз оценил сорт роз, названный в честь Бекхэма на выставке цветов в Челси

Король Чарльз и королева Камилла посетили выставку цветов RHS Chelsea Flower Show 2026 в Лондоне.

Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Их Величества приехали вчера в Королевское садоводческое общество (RHS) и Сад любопытства Короля (The King's Foundation Curious Garden) в день пресс-конференции перед началом выставки цветов в Челси.

Королева выбрала для выхода платье и жакет от Fiona Clare, взяла клатч Bottega Veneta черного цвета и обула туфли-лодочки из черной замши от Eliot Zed. Ее волосы были уложены в традиционную прическу, а на жакете была пришпилена брошь-пчела. Также королева держала в руках красивый букет цветов. Король Чарльз был в синем клетчатом костюме, белой полосатой рубашке и светло-сером галстуке в принт.

На выставке королевская чета встретилась с сэром Дэвидом Бекхэмом. Чарльз и сэр Дэвид недавно встречались в резиденции короля Хайгроув-Хаус, чтобы обсудить планы по созданию «Любопытного сада» Фонда короля на выставке садов в этом году.

Король Чарльз, как и его покойная мать, королева Елизавета II, является покровителем Королевского садоводческого общества и сблизился с Бекхэмом, послом Королевского фонда, которого монарх посвятил в рыцари, благодаря их общей страсти к садоводству и отдыху на природе.

На предварительном показе цветочной выставки в Челси камеры запечатлели трогательный момент, когда король остановился, чтобы понюхать розу сорта «Сэр Дэвид Бекхэм», названную в честь футболиста.

Дэвид Бекхэм и король Чарльз / © Getty Images

