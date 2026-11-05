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Король Чарльз отшутился о конфузе с зонтом, когда промок под дождем
Монарх иронично прокомментировал свой промокший вид, приветствуя лидеров правительств стран Содружества на торжественном ужине во время финального дня своего визита на Карибы.
Король попал в заголовки мировых новостей, когда 1 ноября в Антигуа он и 79-летняя королева Камилла жестом попросили зонтик во время внезапного ливня на церемонии.
Вскоре после прибытия королевской четы на празднование 45-й годовщины независимости Антигуа и Барбуды их настиг проливной дождь, в результате которого они промокли насквозь. Хотя для Камиллы быстро нашли прозрачный зонт, и она начала уходить с поля в поисках укрытия, Чарльз остался насквозь мокрым.
Когда британский монарх заметил, что его жена уходит с зонтом, он заметно разозлился и вскинул руки. Затем он начал махать помощникам и неоднократно просить зонт.
Облегчение пришло, когда ему наконец принесли зонт, и Чарльз, держа его в руках, сошел с трибуны и принял участие в осмотре войск.
А 3 ноября, выступая перед главами правительств со всего мира на ужине, организованном им и Камиллой, Чарльз рассказал о том, как 56 стран Содружества охватывают самые разные климатические зоны, пишет People.
«Это одна из немногих организаций, способных объединить страны, известные своими снегами, страны, известные своими пустынями, и, прежде всего, страны, граждане которых абсолютно уверены, что у них прекрасная погода круглый год», — сказал он. «Хотя, возможно, часть моей роли как главы Содружества состоит в том, чтобы обеспечить вам всем защиту…!» — иронично добавил он с улыбкой.