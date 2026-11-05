Король Чарльз отшутился о конфузе с зонтом, когда промок под дождем

Король Чарльз / © Associated Press

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Король попал в заголовки мировых новостей, когда 1 ноября в Антигуа он и 79-летняя королева Камилла жестом попросили зонтик во время внезапного ливня на церемонии.

Вскоре после прибытия королевской четы на празднование 45-й годовщины независимости Антигуа и Барбуды их настиг проливной дождь, в результате которого они промокли насквозь. Хотя для Камиллы быстро нашли прозрачный зонт, и она начала уходить с поля в поисках укрытия, Чарльз остался насквозь мокрым.

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Король Чарльз / © Associated Press

Когда британский монарх заметил, что его жена уходит с зонтом, он заметно разозлился и вскинул руки. Затем он начал махать помощникам и неоднократно просить зонт.

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Облегчение пришло, когда ему наконец принесли зонт, и Чарльз, держа его в руках, сошел с трибуны и принял участие в осмотре войск.

Король Чарльз / © Associated Press

А 3 ноября, выступая перед главами правительств со всего мира на ужине, организованном им и Камиллой, Чарльз рассказал о том, как 56 стран Содружества охватывают самые разные климатические зоны, пишет People.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

«Это одна из немногих организаций, способных объединить страны, известные своими снегами, страны, известные своими пустынями, и, прежде всего, страны, граждане которых абсолютно уверены, что у них прекрасная погода круглый год», — сказал он. «Хотя, возможно, часть моей роли как главы Содружества состоит в том, чтобы обеспечить вам всем защиту…!» — иронично добавил он с улыбкой.

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