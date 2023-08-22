Король Чарльз ответил на вопрос, хотел бы он, чтобы его сын принц Гарри вернулся в семью

Члены британской королевской семьи следуют одному простому правило – никогда не жалуйся, никогда не объясняй.

Вот и король Чарльз III никогда не жаловался о том, что у него плохие отношения с младшим сыном принцем Гарри. Окончательно они испортились после того, как герцог Сассекские сделал ряд заявлений и рассказал подробности их отношений в своих мемуарах.

Букингемский дворец публично не комментировал ситуацию, а королевские поклонники при любой возможности задают Чарльзу вопрос, а не хочет ли он, чтобы Гарри вернулся?

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Так было и во время посещения Чарльзом кампуса Университета Восточного Лондона в Стратфорде по случаю его знаменательного 125-летия, где он открыл мемориальную доску, возвещающую об открытии новой больницы и учебного центра первичной медико-санитарной помощи, пишет express.

В тот день монарх, как обычно, приветствовал студентов и других собравшихся доброжелателей. И, когда Чарльз пожимал руку одному человеку из толпы, мужчина закричал: "Верните Гарри, пожалуйста, не могли бы вы вернуть его, пожалуйста, сэр?". Чарльз спросил его: "Кого?", как будто не услышав сначала, о ком его спрашивал мужчина. "Гарри, вашего сына", на что Чарльз душераздирающе ответил: "Было бы неплохо".

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Getty Images

В ноябре король отпразднует 75-летие. Многие королевские эксперты убеждены, что его сын Гарри и его семья получат приглашение на празднование. Но приедут ли, в этом как раз и главный вопрос.

Напомним, сейчас активно ходят слухи о том, что Меган и Гарри ищут способ к примирению с королевской семьей.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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