Король Чарльз пересматривает правила: традиции, от которых отказался британский монарх

Король Чарльз / © Associated Press

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После смерти королевы Елизаветы II в 2022 году многие ожидали, что новый монарх продолжит привычный курс британской короны. Однако Чарльз III избрал иной путь. Еще задолго до вступления на престол он открыто поддерживал экологические инициативы, занимался благотворительностью и неоднократно демонстрировал стремление сделать монархию более открытой и современной, об этом пишет издание People.

На коронацию — в своих штанах

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Коронация британского монарха — это церемония, в которой каждая деталь регламентирована вековыми традициями, часть которых восходит ещё к XIV веку.

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Однако во время своей коронации в 2023 году Чарльз III решил отказаться от шелковых чулок и коротких церемониальных брюк, которые носили его предшественники. Вместо этого он выбрал брюки своей военно-морской формы.

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Еще одним символическим решением стало использование элементов одежды, которые уже надевались во время коронации Георга VI. В Букингемском дворце объяснили этот шаг стремлением к устойчивому потреблению и более ответственному использованию ресурсов.

Открыл частные комнаты Балморала для посетителей

Замок Балморал / © Associated Press

Замок Балморал в Шотландии на протяжении десятилетий оставался одним из самых закрытых королевских поместий.

В 2024 году Чарльз III впервые разрешил посетителям увидеть часть частных апартаментов летней резиденции монархов. До этого туристы могли осматривать только бальный зал, сады и территорию вокруг замка. Это стало ещё одним шагом к открытости британской королевской семьи по отношению к миру.

Отказался от роскошных королевских завтраков

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images

Еще одна традиция осталась в прошлом — многоблюдные королевские завтраки. Сейчас король предпочитает гораздо более простое меню. Его типичный завтрак состоит из сухофруктов и меда. Такой подход не только соответствует современным принципам здорового питания, но и контрастирует с пышными традициями британского двора прошлых веков.

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Записывает рождественские обращения за пределами королевских резиденций

Король Чарльз / © Associated Press

Ежегодное рождественское обращение британского монарха транслируется ещё с 1930-х годов, и почти всегда его записывали в одном из королевских дворцов. Чарльз III решил изменить и эту традицию.

В 2023 году он обратился к нации у живого дерева, тем самым подчеркнув свою многолетнюю поддержку экологических инициатив. Последующие рождественские обращения были записаны уже в знаковых исторических местах Лондона: сначала в часовне Фитцровии, а затем в часовне Леди в Вестминстерском аббатстве. Это стало беспрецедентным шагом для современной британской монархии.

Впервые за пять веков публично молился вместе с Папой Римским

Папа Лев XIV и король Чарльз / © Associated Press

В 2025 году Чарльз III стал первым британским монархом за последние 500 лет, который публично молился вместе с Папой Римским. Историческая встреча с Папой Львом XIV в Сикстинской капелле стала символом улучшения отношений между Англиканской и Католической церквями. Эксперты назвали этот жест важным историческим событием, демонстрирующим готовность современной монархии к межконфессиональному диалогу.

Впервые раскрыл сумму уплаченных им налогов

Король Чарльз / © Associated Press

Еще одним шагом к прозрачности стало решение короля обнародовать информацию о своих личных налоговых платежах. В отчете за 2026 год сообщается, что с момента вступления на престол Чарльз III уплатил около 30 миллионов фунтов стерлингов личных налогов.

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Ранее ни один из действующих британских монархов не обнародовал подобной информации. Это решение считается частью более широкой политики открытости в отношении финансов королевской семьи.

Не переедет в Букингемский дворец

Букингемский дворец / © Associated Press

Пожалуй, самым неожиданным решением стало сообщение о том, что после завершения многолетней реконструкции Букингемского дворца король и королева не планируют туда переезжать. Вместо этого они останутся жить в Кларенс-хаусе — официальной лондонской резиденции супругов ещё с 2003 года.

В то же время Букингемский дворец и впредь будет выполнять свои государственные функции, но его планируют сделать ещё более доступным для посетителей, чтобы максимально использовать потенциал этого исторического здания, которое финансируется за счёт налогоплательщиков.

Чарльз III не разрушает британские традиции — он пытается адаптировать их к XXI веку. Экологичность, прозрачность, открытость для общества и стремление сделать монархию ближе к людям постепенно становятся его главными принципами. И хотя каждый такой шаг вызывает оживленные дискуссии, именно они формируют новый образ британской короны.

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