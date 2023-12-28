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Король Чарльз подарил членам своей семьи одинаковые подарки: что это было

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Король Чарльз подарил членам своей семьи одинаковые подарки: что это было

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

На Рождество в британской королевской семье принято дарить приятные мелочи, но король расщедрился в этом году.

Король Чарльз преподнес членам своей большой семьи шарфы Highgrove Heritage стоимостью 115 фунтов стерлингов (147 долларов). Изготовлен аксессуар из 100-процентной ультратонкой мериносовой шерсти из Австралии.

В этот же день на королевскую прогулку его надели принцесса Анна (сестра короля), ее муж сэр Тимоти Лоренс, леди Луиза Виндзор (племянница) и Сэмюэл Чатто (внук принцессы Маргарет).

Леди Луиза Виндзор / © Getty Images
Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

На фото несколько членов семьи в бежевых аксессуарах присутствовали на ежегодной рождественской церковной службе в Сандрингеме.

Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / © Getty Images
Принцесса Анна и Тимоти Лоренс / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, какими подарками король Чарльз III радует свой персонал.

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Дата публикации
Просмотры
336
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