Король Чарльз поддержал Украину на публичном мероприятии в Лондоне

Сегодня король Чарльз прибыл в Лондон с трогательным визитом в Имперский колледж, спустя 12 лет после того, как его младший сын - принц Гарри - посетил это место.

Король направился в Центр изучения травм при Имперском колледже всего за несколько дней до третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Центр был открыт герцогом Сассекским в 2013 году.

Целью сегодняшнего визита Чарльза было подчеркнуть поддержку Великобритании всем раненым военнослужащим в Украине.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Король был в темно-сером костюме, белой рубашке в тонкую полоску, голубом галстуке в принт и в темно-сером пальто. Его Величество осмотрел помещения и узнал о том, что работа университета сосредоточена на важной связи между научными исследованиями и гуманитарной деятельностью.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Он узнал о том, как Imperial применяет уроки, извлеченные из предыдущих конфликтов, в том числе в Афганистане и Ираке, для поддержки раненых в Украине, и как Великобритания может извлечь уроки из опыта Украины в области боевой медицины, реабилитации и травм, полученных в результате конфликтов, пишет express.co.uk.

Королю провели экскурсию по лабораторному пространству и рассказали об исследованиях Центра в области бронированной защиты.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Чарльз осмотрел демонстрацию машины, имитирующей создание боевых травм, чтобы увидеть, как адекватная защита может ограничить травмы, а также устройство, которое используется для испытания прочности протезов ног, и услышал о текущих исследованиях в этой области.

Его Величество также посмотрел демонстрацию использования технологии биологической обратной связи виртуальной реальности для улучшения реабилитации после потери конечностей и узнал о реабилитационном центре во Львове под названием "Unbroken", который создан для предоставления различных услуг пострадавшим украинцам.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

На выходе король поприветствовал всех, кто приехал его увидеть, включая студентов университета.

Тем временем, супруга Чарльза – королева Камилла – провела прием для сотрудников, актеров и сторонников Национального театра в Букингемском дворце в Лондоне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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