Король Чарльз поддержал Украину на публичном мероприятии в Лондоне

Сегодня король Чарльз прибыл в Лондон с трогательным визитом в Имперский колледж, спустя 12 лет после того, как его младший сын - принц Гарри - посетил это место.
Король направился в Центр изучения травм при Имперском колледже всего за несколько дней до третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Центр был открыт герцогом Сассекским в 2013 году.
Целью сегодняшнего визита Чарльза было подчеркнуть поддержку Великобритании всем раненым военнослужащим в Украине.
Король был в темно-сером костюме, белой рубашке в тонкую полоску, голубом галстуке в принт и в темно-сером пальто. Его Величество осмотрел помещения и узнал о том, что работа университета сосредоточена на важной связи между научными исследованиями и гуманитарной деятельностью.
Он узнал о том, как Imperial применяет уроки, извлеченные из предыдущих конфликтов, в том числе в Афганистане и Ираке, для поддержки раненых в Украине, и как Великобритания может извлечь уроки из опыта Украины в области боевой медицины, реабилитации и травм, полученных в результате конфликтов, пишет express.co.uk.
Королю провели экскурсию по лабораторному пространству и рассказали об исследованиях Центра в области бронированной защиты.
Чарльз осмотрел демонстрацию машины, имитирующей создание боевых травм, чтобы увидеть, как адекватная защита может ограничить травмы, а также устройство, которое используется для испытания прочности протезов ног, и услышал о текущих исследованиях в этой области.
Его Величество также посмотрел демонстрацию использования технологии биологической обратной связи виртуальной реальности для улучшения реабилитации после потери конечностей и узнал о реабилитационном центре во Львове под названием "Unbroken", который создан для предоставления различных услуг пострадавшим украинцам.
На выходе король поприветствовал всех, кто приехал его увидеть, включая студентов университета.
Тем временем, супруга Чарльза – королева Камилла – провела прием для сотрудников, актеров и сторонников Национального театра в Букингемском дворце в Лондоне.
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