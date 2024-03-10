Король Чарльз поделился невероятным снимком со своей мамой королевой Елизаветой II

Сегодня в Великобритании празднуют День матери.

По этому случаю члены королевской семьи делятся фотографиями со своими мамами. На странице короля Чарльза III появился вот такой снимок. На нем молодой принц Уэльский запечатлен целуя руку своей матери королеве Елизавете II во время игры в поло.

"Желаю всем матерям и тем, кто сегодня скучает по своим мамам, мирного Материнского воскресенья", - гласит подпись под снимком.

Также в День матери принц Уэльский Уильям поделился фотографией своей супруги принцессы Кэтрин вместе с их тремя детьми. Фото было сделано в особняке Уэльских Анмер-холл во время школьных каникул их троих детей.

Напомним, сегодня, 10 марта также празднует свой День рождения принц Эдвард - младший сын королевы Елизаветы II и младший брат короля Чарльза III. По случаю праздника монарх вручил ему новый Орден.

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