Король Чарльз получил неожиданный подарок для своей внучки Шарлотты

77-летний король Чарльз в сопровождении королевы Камиллы посетил Северную Ирландию. Во время этого путешествия он посетил W5 LIFE в Odyssey Place — современный центр в Белфасте, где встретился с молодыми местными предпринимателями и именно там и держал неожиданный особый подарок для своей внучки принцессы Шарлотты.

Во время общения с предпринимателями, которых поддерживает Королевский фонд, монарху вручили для 11-летней девочки кулон в виде сумки из бисера, сообщает People.

Подарок сделала Рэйчел Роуз, владелица ювелирного бренда Empower Flower.

«Спасибо, ей это очень понравится», — сказал Чарльз.

«Я хотела отблагодарить после того, как сама пережила тяжелые времена», — сказала она. «Я стараюсь поощрять людей меньше сидеть в телефонах и создавать что-то волшебное собственными руками».

Хотя король получил аксессуар для Шарлотты во время своей поездки в Ирландию, его внучка любит дарить собственные изделия семье, в частности браслет, который она сделала и подарила своему отцу, принцу Уильяму, а также один из браслетов подарила и дедушке Чарльзу.

