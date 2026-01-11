Король Чарльз / © Associated Press

Нынешний монарх рассказал, что Эдуард оставил ему необычный подарок, которым он так и не смог воспользоваться. Это была коллекция килтов.

Король Чарльз III / © Getty Images

Чарльз рассказал об этом ветерану газетного блогерства Кеннету Роузу, который записал слова короля в личных дневниках, которые после его смерти в 2014 году были обнародованы.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / © Associated Press

В записи от 25 января 1986 года, опубликованной в The Daily Mail, господин Роуз написал: «Принц Чарльз говорит мне, что единственное, что герцог Виндзорский оставил ему в завещании, — это коллекция килтов: „Но поскольку мой двоюродный дед был таким миниатюрным человеком, ни один из них мне не подошел!“», - говорит Чарльз.

Напомним, король Эдуард VIII отрекся от престола в 1936 году и занимал пост всего 325 дней, отрекшись от трона, чтобы жениться на американской актрисе Уоллис Симпсон.