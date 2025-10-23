- Дата публикации
Король Чарльз получит новый титул: что об этом известно
Король Чарльз получит новый титул от Папы во время государственного визита в Ватикан
Монарх и его супруга вчера прибыли с визитом в Рим, а сегодня у Чарльза состоится встреча с Папой Римским Львом XIV.
Стало известно, что король Чарльз получит новый титул от Папы во время своего государственного визита в Ватикан.
Визит, подтвержденный Святейшим Престолом и Букингемским дворцом, знаменует собой исторический момент в англиканско-католических отношениях. В центре внимания поездки — две ключевые темы: христианское единство и забота об окружающей среде.
Государственный визит, который изначально планировалось провести весной, имеет историческое значение, поскольку король станет первым британским монархом, который публично помолится с Папой Римским со времен Реформации, сообщает express.
Позже сегодня Их Величества посетят Базилику Святого Павла за городскими стенами, где королю Чарльзу будет официально присвоен титул Королевского собрата Святого Павла.
В ответ на королевскую честь, с одобрения короля, декан и каноники колледжа Святого Георгия в Виндзоре предложили Папе Льву XIV стать папским собратом часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, и Папа принял это предложение.
Ранее, напомним, мы показывали, как Чарльза и Камиллу встречали в аэропорту Рима.