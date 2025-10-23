Король Чарльз получит новый титул: что об этом известно

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх и его супруга вчера прибыли с визитом в Рим, а сегодня у Чарльза состоится встреча с Папой Римским Львом XIV.

Стало известно, что король Чарльз получит новый титул от Папы во время своего государственного визита в Ватикан.

Король Чарльз и королева Камилла прилетели в Рим / © Associated Press

Визит, подтвержденный Святейшим Престолом и Букингемским дворцом, знаменует собой исторический момент в англиканско-католических отношениях. В центре внимания поездки — две ключевые темы: христианское единство и забота об окружающей среде.

Государственный визит, который изначально планировалось провести весной, имеет историческое значение, поскольку король станет первым британским монархом, который публично помолится с Папой Римским со времен Реформации, сообщает express.

Позже сегодня Их Величества посетят Базилику Святого Павла за городскими стенами, где королю Чарльзу будет официально присвоен титул Королевского собрата Святого Павла.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли во двор Святого Дамаса в Ватикане / © Associated Press

В ответ на королевскую честь, с одобрения короля, декан и каноники колледжа Святого Георгия в Виндзоре предложили Папе Льву XIV стать папским собратом часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, и Папа принял это предложение.

