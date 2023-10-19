Король Чарльз пошутил над собой, вспомнив конфуз с потекшей ручкой

Во время визита монарх продемонстрировал свою английское чувство юмора. Он вспомнил конфузные ситуации, которые произошли с ним в первые дни его правления в сентябре 2022 года.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз подшутил над собой, вспомнив, как он расстроился из-за авторучки на мероприятии, посвященном его коронации.

"Британское чувство юмора всемирно известно. Это не то, чему мы учимся. Это то, кем мы являемся. Наша способность смеяться над собой — одна из наших великих национальных особенностей", - сказал Чарльз, пишет express.

Ссылаясь на свои проблемы с протекающими ручками во время своего вступления на престол, Чарльз пошутил: "Вы можете так сказать, учитывая некоторые неприятности, с которыми я столкнулся с удручающе вышедшими из строя перьевыми ручками в прошлом году!"

Напомним, Чарльз III выразил свое разочарование по поводу протекшей ручки на церемонии в Северной Ирландии в сентябре, когда монарх первоначально записал неправильную дату, подписывая книгу посетителей перед камерами в замке Хиллсборо в Белфасте. А когда из его ручки начали протекать чернила, он сказал: "О боже, я ненавижу эту ручку", прежде чем встать и передать ее Камилле.

Затем Чарльз прокомментировал: "Я не могу вынести эту чертову вещь – то, что они делают – каждый вонючий раз", - имея в виду то, что ручки периодически протекают.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевские поклонники чувство юмора короля оценили. А вот руки Чарльза вызывают беспокойство.

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