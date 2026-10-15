Король Чарльз после встречи с Зеленским отправился на прием с королевой Камиллой

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

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Монарх и его супруга постепенно возвращаются к работе после летних каникул, которые они провели в Шотландии, в любимом замке королевы Елизаветы II – Балморале.

Во время приема в честь представителей диаспор стран Содружества, состоявшегося в Сент-Джеймсском дворце, король Чарльз и королева Камилла мило беседовали с публикой.

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Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла выбрала одно из своих любимых платьев в гороховый принт от Fiona Clare с белым воротником, которое носила ранее уже много раз, дополнив его черными туфлями-лодочками на каблуках, красивой укладкой и макияжем. А король Чарльз был в том же костюме, в котором появился на аудиенции с президентом Зеленским в Букингемском дворце в этот же день ранее.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Сегодня монаршая чета также посетит открытие государственного парламента в Лондоне.

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