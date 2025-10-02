Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Говорят, что король Чарльз уже принял решение о том, что Сару и ее бывшего мужа принца Эндрю не желают видеть в этом году на Рождество в Сандрингеме, после очередного скандала вокруг Джеффри Эпштейна.

Однако, по словам одного королевского эксперта, монарх также чувствует вину за последствия этого решения для принцессы Евгении и принцессы Беатрис.

Как сообщает Times, источники, близкие к королю, подтвердили, что принц Эндрю и Сара Фергюсон не будут приглашены в Сандрингем на рождественские торжества королевской семьи в этом году. Это означает, что их дочери, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, столкнутся с неловким выбором: провести праздник с родителями в Виндзоре или оставить их и присоединиться к остальной семье в Сандрингеме.

Принцесса Беатрис, Сара Йоркская и принцесса Евгения / © Getty Images

«Если окажется, что их не пригласили или они сами решат не идти, это очень осложнит жизнь принцесс Беатрис и Евгении», — заявил королевский писатель Фил Дампир газете Daily Mail, имея в виду принца Эндрю и Сару.

«Король питает слабость и к Беатрисе, и к Евгении и сочувствует их положению», — говорит эксперт.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Associated Press

Напомним, 20 сентября было опубликовано электронное письмо с извинениями, которое герцогиня Йоркская написала Эпштейну в 2011 году. В нем она просила прощения за публичное осуждение осужденного за сексуальные преступления, назвав его «лучшим другом» семьи Йоркских.

В прошлом году, напомним, Сара впервые за 30 лет присутствовала на королевской проходке в Сандрингеме.

