Король Чарльз поставил принцу Гарри ультиматум: что сказал монарх

Король Чарльз / © ALS Association

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Как сообщает западная пресса, отец поставил сыну строгий ультиматум, после того, как тот впервые за четыре года привез своих детей в Великобританию.

Многие расценили воссоединение в Сандрингеме как признак потепления отношений между Сассексами и королевской семьей, но отношения Гарри и Меган Маркл все еще могут оставаться шаткими.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Источник сообщил изданию Closer, что монарх был «очень рад» видеть семилетнего Арчи и пятилетнюю Лилибет, но подчеркнул, что хочет дать понять сыну и невестке, каковы их намерения.

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«Он сказал, что это их последний шанс», — добавил источник. «Если они снова совершат ошибку, то все». «С этого момента все будет происходить по его правилам, или не будет происходить вовсе», — продолжил источник. «Гарри сказали, что он должен отойти на второй план и довериться отцу, чтобы тот решал все по-своему, в удобное для него время, даже если это будет происходить медленнее, чем хотелось бы ему и Меган», пишет express.

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Ранее, напомним, после этой встречи, принц Гарри дал редкий публичный комментарий о состоянии здоровья своего отца короля Чарльза.

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