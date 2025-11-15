Король Чарльз повторил экстравагантный поступок своей матери королевы Елизаветы

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Реклама

14 ноября король Чарльз III отпраздновал свой 77-й день рождения вместе с королевой Камиллой в замке Сифартфа, но это событие совпало также с 200-летием замка и по такому случаю королю подарили огромный торт.

Угощение было настоящим произведение кондитерского искусства, поскольку было мини-копией замка. Чарльзу, как главному гостю и имениннику, выпала честь разрезать торт, но сделал он это довольно забавно, ведь просто воткнул огромный нож в торт двумя руками.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press

Этот момент разрезания торта напомнил, как точно так же поступила мать Чарльза — королева Елизавета II. Однажды она просто воткнула нож в торт, а не надрезала его.

Реклама