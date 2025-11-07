- Дата публикации
-
Категория
Общество
Король Чарльз позволил брату Эндрю сохранить одну единственную награду, лишив его всех остальных титулов и званий
На фоне многочисленных скандалов, в которых оказался замешан сын покойной королевы Елизаветы II — бывший принц Эндрю, он уже потерял многое, но одну важную вещь ему разрешили таки оставить себе.
Эндрю служил в Королевском флоте во время Фолклендской войны и был награжден медалью за свои действия, и Букингемский дворец заявил, что ему будет разрешено оставить ее себе.
После решения короля Чарльза лишить своего младшего брата, бывшего принца Эндрю, королевских титулов и резиденций, было решено, что он также утратит почетное звание вице-адмирала Королевского флота. Однако ему будет разрешено сохранить медали, полученные за службу, сообщает Букингемский дворец.
Министр обороны Джон Хили подтвердил изданию The Telegraph, что Эндрю лишили его «последнего оставшегося титула», но заявил, что правительство следует примеру короля в вопросе о его медалях. 5 ноября Букингемский дворец подтвердил решение сохранить их у Эндрю.
Напомним, дворец впервые объявил о том, что 65-летний Эндрю официально лишается всех своих титулов, включая титул принца, в четверг, 30 октября. Теперь он будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Его двое дочерей — принцессы Беатрис и Евгения сохранят свои титулы.