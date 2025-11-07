Король Чарльз позволил брату Эндрю сохранить одну единственную награду, лишив его всех остальных титулов и званий

Принц Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Эндрю служил в Королевском флоте во время Фолклендской войны и был награжден медалью за свои действия, и Букингемский дворец заявил, что ему будет разрешено оставить ее себе.

После решения короля Чарльза лишить своего младшего брата, бывшего принца Эндрю, королевских титулов и резиденций, было решено, что он также утратит почетное звание вице-адмирала Королевского флота. Однако ему будет разрешено сохранить медали, полученные за службу, сообщает Букингемский дворец.

Эндрю и его брат король Чарльз III / © Associated Press

Министр обороны Джон Хили подтвердил изданию The Telegraph, что Эндрю лишили его «последнего оставшегося титула», но заявил, что правительство следует примеру короля в вопросе о его медалях. 5 ноября Букингемский дворец подтвердил решение сохранить их у Эндрю.

Напомним, дворец впервые объявил о том, что 65-летний Эндрю официально лишается всех своих титулов, включая титул принца, в четверг, 30 октября. Теперь он будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Его двое дочерей — принцессы Беатрис и Евгения сохранят свои титулы.