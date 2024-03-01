Король Чарльз придумал для Меган Маркл прозвище: как оно звучит

Когда Принц Гарри и его супруга Меган еще жили в Великобритании, они тесно общались с Чарльзом и Камиллой. Говорят, будущий на тот момент король даже придумал своей невестке прозвище, которое считал весьма ласковым.

Королевский журналист и писатель Кэти Николл в своей книге "Новые члены королевской семьи: наследие королевы Елизаветы и будущее короны" написала, что еще в 2017 году Чарльз придумал для своей невестки прозвище "Вольфрам".

Король Чарльз III, королева Камилла и Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Чарльз прозвал свою будущую невестку "Вольфрам" из-за ее прочности и стойкости", поскольку это металл, который очень трудно сломать", - написала она в книге.

За несколько лет, которые Сассекские прожили в королевской семье, Меган действительно демонстрировала свои твердые намерения и характер. Вспомните хотя бы ее спор с на тот момент герцогиней Кембриджской, который касался того, должны ли девочки-цветочницы на свадьбе Меган и Гарри носить колготы под платья или нет.

Король Чарльз III и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Однако не известно, использует ли король Чарльз это прозвище для Меган сейчас, ведь после того, как Сассекские покинули королевскую семью в 2020 году, Меган и Чарльз особо не пересекались.

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