Король Чарльз приехал на остров в стильном песочном костюме и солнцезащитных очках

Король Чарльз III / © Getty Images

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Во время визита монарх открыл мемориальную доску в честь 150-летия конного трамвая Дугласа на набережной Дугласа. Чарльз был запечатлен в момент, когда пожимал руку сотруднику конной трамвайной линии.

Одет Его Величество был в песочный классический костюм, белую рубашку и красный галстук в принт. Он также носил коричневые солнцезащитные очки и был обут в рыжие замшевые туфли.

Король Чарльз III / © Getty Images

Несмотря на очень жаркую погоду король Чарльз III все равно не позволяет себе носить более легкие летние вещи, следуя королевскому протоколу.

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Король Чарльз III / © Getty Images

Ранее, напомним, мы показывали, как принцесса Уэльская на Уимблдоне спалась от летней изнуряющей жары.

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