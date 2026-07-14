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Король Чарльз приехал на остров в стильном песочном костюме и солнцезащитных очках
Король Чарльз III впервые посетил остров Мэн в качестве лорда этого острова.
Во время визита монарх открыл мемориальную доску в честь 150-летия конного трамвая Дугласа на набережной Дугласа. Чарльз был запечатлен в момент, когда пожимал руку сотруднику конной трамвайной линии.
Одет Его Величество был в песочный классический костюм, белую рубашку и красный галстук в принт. Он также носил коричневые солнцезащитные очки и был обут в рыжие замшевые туфли.
Несмотря на очень жаркую погоду король Чарльз III все равно не позволяет себе носить более легкие летние вещи, следуя королевскому протоколу.
Ранее, напомним, мы показывали, как принцесса Уэльская на Уимблдоне спалась от летней изнуряющей жары.