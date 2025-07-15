Король Чарльз пригласил Дональда Трампа посетить Великобританию: что известно о предстоящем визите

Король Чарльз и Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США и первая леди Мелания Трамп официально приняли приглашение короля Чарльза III посетить Великобританию с государственным визитом, который пройдет с 17 по 19 сентября, об этом пишет express.co.uk со ссылкой на Букингемский дворец.

Король будет принимать президента в Виндзорском замке, как недавно принимал президента Франции Эммануэля Макрона и первую леди Брижит Макрон.

Эммануэль Макрон, король Чарльз, королева Камилла и Брижит Макрон / © Associated Press

В отличие от господина Макрона, президент США не сможет выступить в Палате общин, поскольку она не будет заседать во время визита Трампа, так как будет на каникулах в связи с партийными конференциями. Однако Палата лордов продолжит свою работу.

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Это будет второй государственный визит Трампа в Великобританию, что является беспрецедентным жестом в адрес американского лидера. В 2019 году Трамп уже совершал государственный визит в Великобританию, его тогда приветствовала королева Елизавета II.

Королева Елизавета II и Дональд Трамп / © Associated Press

Приглашение Трампу передал премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер во время встречи в Белом доме. Когда они сидели рядом в Овальном кабинете, сэр Кир вручил президенту личное приглашение, сказав позже, что «это поистине историческое и беспрецедентное событие». Прочитав письмо, президент Трамп сказал, что это «большая, большая честь».

В письме Чарльз предположил, что он и президент Трамп могли бы встретиться в Балморале или Дамфрис-хаусе в Шотландии перед более масштабным государственным визитом.

Понятно, что, несмотря на рассмотрение всех вариантов, возникли логистические проблемы, связанные с неофициальным визитом, а также трудности в согласовании графиков короля и господина Трампа.

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На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник полиции Шотландии заявил, что расходы на обеспечение безопасности во время отдельной поездки Трампа в Шотландию будут «значительными», и полиция рассчитывает получить дополнительное финансирование.

Дональд Трамп и Кит Стармер / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что королева Елизавета II говорила о Дональде Трампе.