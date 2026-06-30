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Король Чарльз принял участие в традиционной церемонии во время визита в Эдинбург
Прибытие короля Чарльза в Шотландию было встречено с большим размахом, а в Холирудском дворце в ходе традиционной церемонии ему были вручены ключи от города Эдинбурга.
Церемония вручения ключей ознаменовала начало Королевской недели, посвященной празднованию шотландской культуры и традиций.
Короля, прибывшего в столицу Шотландии для официальной церемонии приветствия, встретили легким моросящим дождем, королевским салютом и почетным караулом роты «Балаклава» 5-го батальона Королевского полка. Музыкальное сопровождение обеспечили оркестр Королевского полка Шотландии и оркестр волынщиков и барабанщиков 2-го батальона Королевского полка Шотландии, пишет express.
Лорд-мэр Роберт Олдридж вручил Чарльзу ключи, после чего Чарльз вернул их ему на так называемое «безопасное хранение».
Около 200 человек были приглашены в знак благодарности за их работу на благо местного сообщества и наблюдали за церемонией из дворцового сада.
Королева Камилла тем временем посетила выставку «Хаос и контроль: гравюра в современной Шотландии», которая проходит в рамках празднования двухсотлетия Королевской шотландской академии искусств и архитектуры в Эдинбурге.