Король Чарльз приостанавливает свое лечение от рака: во дворце объяснили причину

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в первое крупное заграничное турне с момента, как у короля был диагностирован рак.

Сообщается, что король намерен приостановить лечение рака во время своего визита в Австралию и Самоа.

75-летний монарх и его супруга Камилла отправятся за границу с 18 по 26 октября, сначала выполнив ряд мероприятий в Австралии, а затем отправятся в Самоа на встречу глав правительств стран Содружества (CHOGM), пишет Daily Mail.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз продолжит лечение вплоть до вылета, однако его врачи готовы ненадолго приостановить его на время этой важной поездки. Лечение будет продолжено, как только он вернется в Великобританию.

Напомним, рак королю диагностировали в феврале 2024 года после проведения операции по поводу увеличения простаты. Позже сообщалось, что рак не связан с простатой, но его форма не раскрывалась. За время продолжительного лечения Чарльз получил хорошие результаты и смог вернуться к активной работе, а теперь и к заграничным поездкам, что выглядит очень оптимистично.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, мы также рассказывали, кто из членов королевской семьи Британии сталкивался с этой проблемой.

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