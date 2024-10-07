Король Чарльз приостанавливает свое лечение от рака: во дворце объяснили причину

Король Чарльз и королева Камилла отправятся в первое крупное заграничное турне с момента, как у короля был диагностирован рак.
Сообщается, что король намерен приостановить лечение рака во время своего визита в Австралию и Самоа.
75-летний монарх и его супруга Камилла отправятся за границу с 18 по 26 октября, сначала выполнив ряд мероприятий в Австралии, а затем отправятся в Самоа на встречу глав правительств стран Содружества (CHOGM), пишет Daily Mail.
Король Чарльз продолжит лечение вплоть до вылета, однако его врачи готовы ненадолго приостановить его на время этой важной поездки. Лечение будет продолжено, как только он вернется в Великобританию.
Напомним, рак королю диагностировали в феврале 2024 года после проведения операции по поводу увеличения простаты. Позже сообщалось, что рак не связан с простатой, но его форма не раскрывалась. За время продолжительного лечения Чарльз получил хорошие результаты и смог вернуться к активной работе, а теперь и к заграничным поездкам, что выглядит очень оптимистично.
Напомним, мы также рассказывали, кто из членов королевской семьи Британии сталкивался с этой проблемой.
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