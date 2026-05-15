Король Чарльз приветствовал на садовой вечеринке даму Хелен Миррен, которая не раз играла роль королевы Елизаветы II
На этой неделе король Чарльз продолжил отмечать 50-летие своей благотворительной организации King’s Trust в компании нескольких знаменитых гостей.
Его Величество устроил очередной прием в саду Букингемского дворца в четверг, приветствуя высокопоставленных лиц, получателей помощи, волонтеров, сотрудников и сторонников, которые помогали ему развивать организацию на протяжении многих лет.
Миссия организации — помогать обездоленным молодым людям в Великобритании и «поддерживать их в развитии уверенности в себе и навыков, необходимых для жизни, учебы и заработка».
Среди гостей на садовом приеме была известная актриса Хелен Миррен, которая в 2003 году была удостоена звания Дамы-командора Ордена Британской империи (DBE) покойной матерью короля, королевой Елизаветой II.
За свою долгую карьеру 80-летняя Миррен сыграла некоторых членов британской королевской семьи. Но наибольшего признания она добилась, сыграв покойную королеву Елизавету, сделав это дважды.
Миррен получила «Оскар» за фильм 2006 года «Королева», рассказывающий о реакции королевской семьи на смерть принцессы Дианы. А также Хелен перенесла свою роль на театральную сцену, получив премии «Тони» и «Оливье» за спектакль «Аудиенция», повествующий о еженедельных встречах монарха с сменяющимися премьер-министрами Великобритании во время ее правления.
Ранее на этой неделе король и королева посетили церемонию вручения наград премии King’s Trust в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Монарх и его супруга прибыли, чтобы отметить 50-летие благотворительной организации, основанной Его Величеством и появились на красной дорожке.