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Король Чарльз приветствовал в Букингемском дворце своего четвертого премьер-министра
Король Чарльз III назначил сегодня своего уже четвертого премьер-министра, которым стал Энди Бернем.
Монарх провел аудиенцию для новоиспеченного премьера в Букингемском дворце в Лондоне. Чарльз пригласил лидера Лейбористской партии стать премьер-министром и сформировать новое правительство.
Во дворец Энди Бернэм прибыл со своей супругой Мари-Франс ван Хил.
Господин Бернэм — четвертый премьер-министр за время правления короля Чарльза после Лиз Трасс, Риши Сунака и сэра Кира Стармера.
Букингемский дворец заявил: «Его Величество принял на аудиенции достопочтенного Эндрю Бернэма, члена парламента, и попросил его сформировать новое правительство. Достопочтенный Эндрю Бернэм, член парламента, принял предложение короля и поцеловал ему руку в связи с назначением на пост премьер-министра и первого лорда казначейства».
«Г-жу Мари-Франс ван Хил также принимал Его Величество».
В ближайшие месяцы они будут тесно сотрудничать, в том числе проводить еженедельные встречи и участвовать в государственных мероприятиях, таких как банкеты и визиты. Однако, наступает летний перерыв, и в ближайшие дни король отправится в Балморал на каникулы.
В конце лета, напомним, премьер-министра и его семью обычно приглашают в Балморал, что дает им возможность познакомиться друг с другом перед началом осеннего сезона и возвращением к обычным мероприятиям.