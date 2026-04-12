Король Чарльз призвал принца Уильяма не повторять его родительскую ошибку: что он имел ввиду

Принц Уильям и король Чарльз / © Associated Press

Согласно документальному фильму 2025 года, посвященному этой теме, монарх призвал своего наследника не совершать ту же самую «ошибку» в воспитании детей, которую совершил он сам, не уделяя достаточно времени своим детям.

Чарльз сказал Уильяму: «Пожалуйста, не повторяй моей ошибки» и «Я хочу, чтобы ты наслаждался семейной жизнью»», — говорит королевский биограф Ингрид Сьюард в документальном фильме под названием «Уильям и Кэтрин: Семья на первом месте», как сообщает The Scottish Daily Express. «И Чарльз был очень настойчив в этом, потому что говорил: „Я был так предан долгу, что не мог уделить семейной жизни столько времени, сколько следовало бы“, и именно это сделал Уильям».

Принц Гарри, младший сын короля Чарльза, в своих мемуарах «Запасной» писал: «Он был отцом в зрелом возрасте, и я всегда чувствовал, что это создавало проблемы, ставило барьеры между нами. Он не был тем отцом, который бесконечно играл в салки или бросал мяч до поздней ночи».

Однако сегодня бывший королевский дворецкий Гранд Харрольд считает, что король изменился.

«Я думаю, что впервые в истории у нас есть король, который, как мне кажется, в глубине души, если его сыновьям понадобится его помощь, скорее всего, поставит их выше короны», — сказал Харрольд. «Я в это верю, и это первый случай в истории монархии, когда такое могло произойти».

Напомним, недавно не пасхальной службе Чарльз проявил невиданную ранее нежность в адрес своего внука — принца Луи — и этот момент запечатлели на фото.