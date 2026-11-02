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Король Чарльз промок до нитки на мероприятии и был возмущен, что ему так долго подавали зонт
Король Чарльз и королева Камилла во время визита в Антигуа попали под проливной дождь.
Монаршая чета попала под тропический ливень во время своего турне по Карибскому региону.
Их Королевские Высочества отмечали 45-ю годовщину независимости Антигуа и Барбуды, участвуя в ежегодном параде в честь Дня независимости страны, когда начался тропический ливень.
Король и королева стояли в центре стадиона под проливным дождем, королева Камилла едва сдерживала смех, прежде чем спрыгнуть с трибуны, укрывшись зонтом, оставив короля стоять под дождем.
Чарльз III выглядел озадаченным, глядя на окружающих, терпеливо ожидая, когда ему самому предоставят навес от дождя. Перед собравшимися военнослужащими произошла небольшая суматоха, прежде чем наконец нашли зонт и передали его Его Величеству, что позволило начать церемонию.
Впрочем, костюм монарха все таки промок практически до нитки.
Напомним, визит в Антигуа и Барбуду является частью осеннего королевского турне, в рамках которого король также посетит Багамы и Гайану.