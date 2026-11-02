Король Чарльз промок до нитки на мероприятии и был возмущен, что ему так долго подавали зонт

Король Чарльз / © Associated Press

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Монаршая чета попала под тропический ливень во время своего турне по Карибскому региону.

Их Королевские Высочества отмечали 45-ю годовщину независимости Антигуа и Барбуды, участвуя в ежегодном параде в честь Дня независимости страны, когда начался тропический ливень.

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Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король и королева стояли в центре стадиона под проливным дождем, королева Камилла едва сдерживала смех, прежде чем спрыгнуть с трибуны, укрывшись зонтом, оставив короля стоять под дождем.

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Чарльз III выглядел озадаченным, глядя на окружающих, терпеливо ожидая, когда ему самому предоставят навес от дождя. Перед собравшимися военнослужащими произошла небольшая суматоха, прежде чем наконец нашли зонт и передали его Его Величеству, что позволило начать церемонию.

Король Чарльз / © Associated Press

Впрочем, костюм монарха все таки промок практически до нитки.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, визит в Антигуа и Барбуду является частью осеннего королевского турне, в рамках которого король также посетит Багамы и Гайану.

Король Чарльз / © Associated Press

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