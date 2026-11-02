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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Чарльз промок до нитки на мероприятии и был возмущен, что ему так долго подавали зонт

Король Чарльз и королева Камилла во время визита в Антигуа попали под проливной дождь.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Монаршая чета попала под тропический ливень во время своего турне по Карибскому региону.

Их Королевские Высочества отмечали 45-ю годовщину независимости Антигуа и Барбуды, участвуя в ежегодном параде в честь Дня независимости страны, когда начался тропический ливень.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король и королева стояли в центре стадиона под проливным дождем, королева Камилла едва сдерживала смех, прежде чем спрыгнуть с трибуны, укрывшись зонтом, оставив короля стоять под дождем.

Чарльз III выглядел озадаченным, глядя на окружающих, терпеливо ожидая, когда ему самому предоставят навес от дождя. Перед собравшимися военнослужащими произошла небольшая суматоха, прежде чем наконец нашли зонт и передали его Его Величеству, что позволило начать церемонию.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Впрочем, костюм монарха все таки промок практически до нитки.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, визит в Антигуа и Барбуду является частью осеннего королевского турне, в рамках которого король также посетит Багамы и Гайану.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

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