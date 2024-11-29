Король Чарльз протянул "оливковую ветвь" брату принцу Эндрю на фоне их продолжающейся борьбы за Royal Lodge

В этом году монарх, как и прежде планирует провести Рождество и праздничный сезон в зимнем особняке Сандрингем, которые обожала его мать королева Елизавета II.

Несмотря на споры с младшим братом принцем Эндрю из-за особняка Royal Lodge из которого герцог Йоркский не намерен выезжать, король протягивает ему "оливковую ветвь" и предложит присоединится к семье на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины.

Король Чарльз и королева Камилла на рождественской службе в Сандрингеме в 2023 году / Фото: Getty Images

Как пишет The Mirror со ссылкой на свои источники во дворце, принц Эндрю посетит службу, как и в прошлом году. К нему также, вероятно, присоединится его бывшая супруга Сара Йоркская, которая живет с ним в Royal Lodge. Для Сары год был непростым, она боролась с меланомой, а в прошлом году ей сделали мастэктомию из-за рака молочной железы. Она как никто другой понимает, каким трудным выдался год для короля Чарльза, также борющегося с раком и с радостью приедет его поддержать.

Сара Йоркская в Сандрингеме в 2023 году / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские тоже планируют провести праздники в Сандрингеме вместе с семьей.

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