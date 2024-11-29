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Король Чарльз протянул "оливковую ветвь" брату принцу Эндрю на фоне их продолжающейся борьбы за Royal Lodge

Король Чарльз протянул "оливковую ветвь" брату принцу Эндрю на фоне их продолжающейся борьбы за Royal Lodge

Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

В этом году монарх, как и прежде планирует провести Рождество и праздничный сезон в зимнем особняке Сандрингем, которые обожала его мать королева Елизавета II.

Несмотря на споры с младшим братом принцем Эндрю из-за особняка Royal Lodge из которого герцог Йоркский не намерен выезжать, король протягивает ему "оливковую ветвь" и предложит присоединится к семье на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины.

Король Чарльз и королева Камилла на рождественской службе в Сандрингеме в 2023 году / © Getty Images
Король Чарльз и королева Камилла на рождественской службе в Сандрингеме в 2023 году / Фото: Getty Images

Как пишет The Mirror со ссылкой на свои источники во дворце, принц Эндрю посетит службу, как и в прошлом году. К нему также, вероятно, присоединится его бывшая супруга Сара Йоркская, которая живет с ним в Royal Lodge. Для Сары год был непростым, она боролась с меланомой, а в прошлом году ей сделали мастэктомию из-за рака молочной железы. Она как никто другой понимает, каким трудным выдался год для короля Чарльза, также борющегося с раком и с радостью приедет его поддержать.

Сара Йоркская в Сандрингеме в 2023 году / © Associated Press
Сара Йоркская в Сандрингеме в 2023 году / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские тоже планируют провести праздники в Сандрингеме вместе с семьей.

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