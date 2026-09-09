Король Чарльз публично обозначил новый статус Гарри и Меган в Британии

Гарри, Меган и король Чарльз / © Associated Press

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В понедельник лорд-камергер от имени короля Чарльза направил заинтересованным сторонам «письмо с рекомендациями» после возвращения Гарри и Меган в Великобританию.

В письме для высокопоставленных заинтересованных лиц, опубликованном в понедельник и направленном от имени монарха, лорд-камергер заявил, что статус Сассекских «не изменился», и их титулы «Его Королевское Высочество» использовать не следует.

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Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Лорд Бенйон, высокопоставленный чиновник дворца, добавил, что Гарри и Меган остаются «частными лицами» после своего возвращения в Великобританию 26 августа вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

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В сообщении также подтверждалось, что пара будет действовать независимо от королевского двора. Письмо было передано герцогу и герцогине Сассекским, в нем говорится:

«Хорошо известно, что в январе 2020 года герцог и герцогиня отказались от выполнения представительских обязанностей от имени монарха и больше не являются работающими членами королевской семьи. Эта должность, отличающаяся от государственных и королевских обязанностей, выполняемых работающими членами королевской семьи, и предоставляющая паре личную свободу действий в отношении финансовой независимости и защиты их частной жизни по их желанию, будет и впредь полностью уважаться.

Король Чарльз / © ALS Association

Из этого следует, что нынешний статус герцога и герцогини Сассекских не изменился. Их титулы Его и Ее Королевских Высочеств остаются в приостановленном состоянии и не используются. Благотворительная деятельность герцога и герцогини является личным делом обоих и осуществляется ими в частном порядке».

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