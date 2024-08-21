Король Чарльз публично прокомментировал состояние своего здоровья

В феврале 2024 года монарх публично объявил о том, что у него диагностировали рак.
На днях король посетил город Саутпорт, где в прошлом месяце произошла трагедия, в результате которой погибло трое детей.
Во время поездки Чарльз пообщался с публикой и у него спросили о его самочувствии на что монрах ответил: "Я не так уж плох".
Конечно, никаких более детальных подробностей король Чарльз не рассказал. Но уже несколько месяцев как королю разрешили больше работать и исполнять свои обычные королевские обязанности.
Напомним, ранее мы рассказывали, что его супруга королева Камилла, которую вчера папарацци запечатлели с детьми и внуками в Шотландии, была против того, чтобы Чарльз рассказывал о своем диагнозе широкой публике. Но монарх ее не послушал.
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