Король Чарльз публично прокомментировал состояние своего здоровья

В феврале 2024 года монарх публично объявил о том, что у него диагностировали рак.

На днях король посетил город Саутпорт, где в прошлом месяце произошла трагедия, в результате которой погибло трое детей.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Во время поездки Чарльз пообщался с публикой и у него спросили о его самочувствии на что монрах ответил: "Я не так уж плох".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Конечно, никаких более детальных подробностей король Чарльз не рассказал. Но уже несколько месяцев как королю разрешили больше работать и исполнять свои обычные королевские обязанности.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что его супруга королева Камилла, которую вчера папарацци запечатлели с детьми и внуками в Шотландии, была против того, чтобы Чарльз рассказывал о своем диагнозе широкой публике. Но монарх ее не послушал.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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