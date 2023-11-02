Король Чарльз публично сделал комплимент своей невестке – принцессе Кейт: что сказал монарх

Король тепло отозвался о принцессе Уэльской Кэтрин во время своей речи на банкете в Кении, где монарх находится с государственным визитом вместе со своей женой Камиллой.

На банкете, организованном в его честь, король Чарльз вспомнил, что именно в Кении его старший сын - принц Уильям - сделал предложение его тогдашней невесте Кейт Миддлтон.

"Именно здесь, перед горой Кения, мой сын, принц Уэльский, сделал предложение своей жене, теперь моей любимой невестке", - сказал в своей речи король.

Король Чарльз / Фото: Associated Press

Принц Уильям ранее комментировал такое решение. Во время их с Кэтрин интервью в 2010 году в честь помолвки он сказал:

"Как известно, каждому парню нужна определенная мотивация, чтобы начать действовать. Итак, я планировал это, а потом в Африке это показалось мне действительно правильным. Это было прекрасно". Кейт добавила: "Когда это произошло, это был настоящий шок. Он романтик", - сказала Кейт.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Принц Уильям также объяснял, что африканский континент занимает особое место в его сердце, пишет express.

"Это место, куда мой отец отвез нас с братом вскоре после смерти нашей матери. И решая, где лучше всего сделать предложение Кэтрин, я не мог придумать более подходящего места, чем Кения, чтобы встать на одно колено".

Во время своей речи Чарльз также вспомнил время, когда его мать, королева Елизавета, отдыхала в Кении в 1952 году, когда она узнала известие о смерти отца - короля Георга VI - и взошла на трон.

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский посещают матч по поло в Ньери в Кении, всего за несколько дней до смерти ее отца, короля Георга VI. 3 февраля 1952 года. / Фото: Getty Images

"Она приехала сюда в 1952 году как принцесса, но уехала как королева. Чрезвычайно трогательно читать ее дневник того визита, в котором она написала, что не хочет пропустить ни мгновения необыкновенных пейзажей Кении", - вспомнил король.

Напомним, во время визита с Чарльзом приключилась и конфузная ситуация.

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