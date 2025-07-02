Король Чарльз решил отказаться от использования любимого поезда его матери королевы Елизаветы II: в чем причина

Королева Елизавета II / © Associated Press

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30 июня королевский двор опубликовал отчет о суверенных грантах на 2024–2025 годы, в котором, в частности, говорится о том, что королевский поезд будет выведен из эксплуатации.

Грант Суверена финансирует официальные обязанности королевской семьи и содержание занятых дворцов, а его годовой финансовый отчет полон подробностей о том, как королевская семья тратит эти деньги. В резюме отчета говорится, что Королевский поезд будет выведен из эксплуатации до истечения срока его текущего контракта в марте 2027 года «после тщательного анализа его использования и соотношения цены и качества», пишет People со ссылкой на данные дворца.

Королевский поезд называли «дворцом на колесах», и он не использовался слишком часто во время правления короля Чарльза. В июне 2018 года Меган Маркл и королева Елизавета II совершили незабываемую поездку на Королевском поезде в Чешир для своей первой совместной поездки после того, как Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри и приняла на себя полноценную королевскую роль.

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Королева Елизавета II и Меган Маркл, 2018 год / © Associated Press

Королевский поезд был излюбленным вариантом путешествий королевы Елизаветы II и других высокопоставленных особ королевской крови, поскольку позволял им отдыхать и работать в пути.

Королевский транспорт состоял из девяти бордовых вагонов и был оснащен кабинетом, спальнями и обеденными зонами, создавая для королевских особ, находящихся в пути, настоящий дом вдали от дома.

Королева Елизавета II в своем поезде / © Associated Press

Решение королевской семьи прекратить использование этого вида транспорта намекает на то, что король относится к королевскому поезду менее сентиментально, чем его покойная мать, которая, как сообщает The Telegraph, спасла его от утилизации в 2017 году.