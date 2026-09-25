Король Чарльз с юмором сделал тревожное заявление о своем здоровье

Король Чарльз / © Associated Press

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77-летний монарх был впечатлен масштабами энергетической экосистемы этого района и даже пошутил, что не знает, будет ли он «жив» к моменту завершения строительства.

Открывая мемориальную доску в честь своего визита, он сказал:

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Король Чарльз III / © Associated Press

«Замечательно видеть такие выдающиеся усилия, командную работу и координацию. Не знаю, доживу ли я до того момента, когда вы это завершите!», - сказал Чарльз, цитирует его слова Hello!

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После непростой недели для королевской семьи, последовавшей за выходом мемуаров графа Чарльза Спенсера о его сестре, принцессе Диане, под названием «Лебединая песня», король, похоже, все еще сохранял чувство юмора.

Это не первый случай, когда Чарльз делает необдуманные комментарии о своем возрасте и здоровье во время публичных мероприятий.

Король Чарльз III / © Associated Press

На выставке цветов Королевского садоводческого общества в Сандрингеме в июле один из посетителей сказал Его Величеству: «Я вашего возраста. Вы прекрасно выглядите!», на что король с юмором ответил: «А вот дальше будет гораздо сложнее, не правда ли?».

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