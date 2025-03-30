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Король Чарльз сделал эмоциональное заявление после госпитализации: что сказал монарх
Его Величество был госпитализирован на прошлой неделе из-за проблем, связанных с химиотерапией и побочными эффектами от лечения. Но вскоре был выписан и находится в поместье Хайгроув в Глостершире.
Король Великобритании выразил соболезнования народу Мьянмы в связи с разрушительным землетрясением.
В Instagram сторис было опубликовано обращение Чарльза III.
«Народ Мьянмы. Мы с женой были крайне потрясены и опечалены известием о разрушительном землетрясении в Мьянме, повлекшем за собой трагическую гибель людей и ужасающий ущерб домам, зданиям и средствам к существованию, не говоря уже о разрушении священных сооружений, монастырей и других мест поклонения.
Я знаю, что народ Мьянмы продолжает терпеть столько лишений и трагедий в своей жизни, и я давно восхищаюсь вашей необыкновенной стойкостью и силой духа.
В это самое трудное и душераздирающее время мы с женой выражаем глубочайшие соболезнования всем тем, кто пережил тяжелую трагедию, потеряв своих близких, свои дома и драгоценные средства к существованию», — говорится в сообщении монарха.
Напомним, в четверг Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором сообщалось, что король Чарльз ненадолго посетил больницу из-за побочных эффектов лечения рака. Из-за этого ему пришлось отменить несколько рабочих мероприятий.
Король Чарльз столкнулся с раком одновременно со своей невесткой принцессой Кейт, у которой в начале 2024 года также был диагностирован рак неизвестного типа. Кейт прошла курс химиотерапии в том же году и сейчас находится в стадии ремиссии. Король же продолжает свое лечение.