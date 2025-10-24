ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз мило проявил заботу о своей жене Камилле, когда они спускались по трапу самолета в Риме: что сделал монарх

Вчера королевская чета Британии посетила Ватикан, где им дал аудиенцию Папа Римский Лев XIV.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и королева Камилла

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король и королева прибыли за день до визита в аэропорт Рима и затем направились на виллу Волконского — роскошную резиденцию, построенную в XIX веке княгиней Зинаидой Волконской, которая с 1947 года является резиденцией британского посла.

Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг заявила в интервью Betfair Casino, что расшифровала слова короля Чарльза своей супруге Камилле, когда те спускались по трапу самолета.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

«Когда король Чарльз и королева Камилла вышли из дверей самолета, можно было увидеть, как король повернулся к своей жене и предупредил ее: „Вы должны быть осторожны, спускаясь по трапу. По иронии судьбы, как только он это сказал, он, казалось, потерял равновесие, но затем быстро пришел в себя и продолжил путь“, — цитирует ее слова издание express.

Ранее мы показывали, какой образ выбрала Ее Величество для появления на встрече с Папой Римским и почему удивила головным убором.

Королева Камилла, Папа Римский Лев XIV и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла, Папа Римский Лев XIV и король Чарльз / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie