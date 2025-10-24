- Дата публикации
Король Чарльз мило проявил заботу о своей жене Камилле, когда они спускались по трапу самолета в Риме: что сделал монарх
Вчера королевская чета Британии посетила Ватикан, где им дал аудиенцию Папа Римский Лев XIV.
Король и королева прибыли за день до визита в аэропорт Рима и затем направились на виллу Волконского — роскошную резиденцию, построенную в XIX веке княгиней Зинаидой Волконской, которая с 1947 года является резиденцией британского посла.
Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг заявила в интервью Betfair Casino, что расшифровала слова короля Чарльза своей супруге Камилле, когда те спускались по трапу самолета.
«Когда король Чарльз и королева Камилла вышли из дверей самолета, можно было увидеть, как король повернулся к своей жене и предупредил ее: „Вы должны быть осторожны, спускаясь по трапу. По иронии судьбы, как только он это сказал, он, казалось, потерял равновесие, но затем быстро пришел в себя и продолжил путь“, — цитирует ее слова издание express.
Ранее мы показывали, какой образ выбрала Ее Величество для появления на встрече с Папой Римским и почему удивила головным убором.