Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король и королева прибыли за день до визита в аэропорт Рима и затем направились на виллу Волконского — роскошную резиденцию, построенную в XIX веке княгиней Зинаидой Волконской, которая с 1947 года является резиденцией британского посла.

Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг заявила в интервью Betfair Casino, что расшифровала слова короля Чарльза своей супруге Камилле, когда те спускались по трапу самолета.

«Когда король Чарльз и королева Камилла вышли из дверей самолета, можно было увидеть, как король повернулся к своей жене и предупредил ее: „Вы должны быть осторожны, спускаясь по трапу. По иронии судьбы, как только он это сказал, он, казалось, потерял равновесие, но затем быстро пришел в себя и продолжил путь“, — цитирует ее слова издание express.

