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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Король Чарльз сделал неожиданное заявление о Букингемском дворце: что сказал монарх

Букингемский дворец по-прежнему будет являться штаб-квартирой монархии и использоваться для официальных мероприятий, но он не будет резиденцией короля Чарльза и королевы Камиллы.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Монарх заявил, что не будет жить в Букингемском дворце после завершения ремонтных работ стоимостью 369 миллионов фунтов стерлингов следующей весной, несмотря на предыдущие заявления официальных лиц о том, что он станет его лондонской резиденцией.

Принц и принцесса Уэльские также не намерены когда-либо переезжать в этот дом с 775 комнатами, поскольку Форест-Лодж в Виндзорском поместье позиционируется как дом, в котором они поселились навсегда.

Букингемский дворец / © Associated Press

Букингемский дворец / © Associated Press

Букингемский дворец подтвердил, что Чарльз и Камилла продолжат проживать в своей лондонской резиденции, Кларенс-хаусе, после завершения 10-летней реконструкции штаб-квартиры монархии в марте 2027 года. Дворец останется символом королевской семьи, местом проведения государственных банкетов, ужинов, приемов в саду и церемоний награждения, а также центральной резиденцией монархии, но он перестанет быть жилым домом.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что впервые в истории король Чарльз и принц Уильям обнародовали свои личные налоговые декларации.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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