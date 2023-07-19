Король Чарльз сделал особенный подарок королеве Камилле на ее 76-летие

Монарх позаботился о том, чтоб день рождения его супруги королевы Камиллы было отмечено особенным знаменательным событием.

В день 76-летия королевы Камиллы Лондон услышал особый артиллерийский салют. Это впервые Ее Величество удостоена такой чести, которая предоставляется королю и королеве в дни их рождения.

В пресс-релизе британской армии было объявлено: "Королевская конная артиллерия Королевского отряда выпустит 41-пушечный Королевский салют с 12:00" и "Почетная артиллерийская рота выпустит 62-пушечный Королевский салют с Тауэрской пристани, 17 июля 2023 года с 13:00".

Члены Почетной артиллерийской роты стреляют из 62-пушечного Королевского салюта в честь дня рождения королевы Камиллы на Тауэр-Уорф / Фото: Getty Images

Людям, выгуливающим собак, даже посоветовали избегать этого места, потому что громкий шум может испугать животных.

Члены Почетной артиллерии проводят салют из 41 орудия в честь дня рождения королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Конечно, Чарльз преподнес своей любимой жене и другие подарки, но, что именно подарил монарх, остается секретом. По крайней мере пока.

В соцсетях Камиллу поздравили также принц и принцесса Уэльские. А также фото опубликовал дворец.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Мы же собрали для вас фото самых любимых нарядов из гардероба супруги короля Чарльза.

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