Король Чарльз сделал громкое обнадеживающее заявление о своем лечении рака: что сказал монарх

Король Чарльз / © Getty Images

12 декабря 77-летний король появился в эфире телеканала Channel 4 в рамках благотворительной акции Stand Up To Cancer с предварительно записанным обращением, снятым в Кларенс-хаусе несколько недель назад, в котором откровенно рассказал о своем диагнозе, важности ранней диагностики и о том, что миллионы людей в Великобритании упускают возможность пройти потенциально спасительные обследования.

Но он также рассказал о значительном прогрессе в своем собственном лечении.

Король Чарльз III / © Getty Images

«Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью: благодаря ранней диагностике, эффективному лечению и соблюдению предписаний врачей, мой собственный график лечения рака может быть сокращен в новом году», — сказал король. «Эта веха — одновременно и личное благословение, и свидетельство замечательных успехов, достигнутых в лечении рака за последние годы; свидетельство, которое, я надеюсь, может вселить надежду в тех пятидесяти процентах из нас, кому в какой-то момент жизни будет поставлен диагноз этого заболевания», — продолжил он.

Избегая слова «ремиссия», представитель Букингемского дворца подтвердил, что выздоровление короля достигло заметно положительной стадии. По имеющимся данным, монарх проходил еженедельное лечение с момента объявления о своем диагнозе (который не разглашается) в феврале 2024 года.

«Его Величество исключительно хорошо отреагировал на лечение, и врачи сообщают, что принимаемые меры теперь перейдут в профилактическую фазу», — сказал пресс-секретарь. «Это положение будет постоянно отслеживаться и пересматриваться для защиты и обеспечения дальнейшего выздоровления», — пишет People.

