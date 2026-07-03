- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 1 мин
Король Чарльз собрал семью и наследника принца Уильяма на тайный ужин: что обсуждали
Король Чарльз пригласил своего сына и наследника, а также двух братьев и сестру на редкий семейный ужин вместе с женой королевой Камиллой.
Монарх принимал в Холирудском дворце самых высокопоставленных членов королевской семьи, поскольку семья готовится к возвращению герцога и герцогини Сассекских на следующей неделе.
Король Чарльз и королева Камилла, которые проводят мероприятия в Шотландии в рамках Королевской недели, провели ночь с принцем Уэльским, принцессой Анной и герцогом Эдинбургским.
Редкий семейный ужин был созван, поскольку все члены королевской семьи находились на севере страны для выполнения официальных обязанностей. Как сообщает Daily Mail, все пятеро членов королевской семьи поужинали вместе, а затем провели ночь в историческом дворце. Очевидно, что во время беседы речь шла о предстоящем визите в страну принца Гарри и Меган Маркл, но этот разговор остался конфиденциальным.
Тем временем брат и сестра короля, Анна и Эдуард, вчера днем присутствовали на приеме в саду на территории шотландской королевской резиденции Холирудхаус.