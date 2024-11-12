Король Чарльз собрался на премьеру "Гладиатора II": стало известно, пойдет ли с ним Камилла

Отсутствие Ее Величества связано с проблемами со здоровьем. Однако источник в королевской семье сообщил, что королева вернется к исполнению государственных обязанностей во вторник после перенесенной ею инфекции легких, но пропустит премьеру фильма, чтобы ускорить свое выздоровление.

"Ее Величество Королева в настоящее время нездорова из-за инфекции грудной клетки, из-за чего ее врачи рекомендовали ей короткий период отдыха. С большим сожалением Ее Величеству пришлось отказаться от мероприятий на этой неделе", - ранее заявил Букингемский дворец.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Позже последовала информация, что здоровье Камиллы все еще не очень и поэтому она пропустила мероприятия ко Дню памяти.

Предполагается, что изменения в ее дневнике были внесены с целью защитить и сделать приоритетным ее дальнейшее выздоровление, поскольку королевские врачи стремились не допустить никаких осложнений из-за неприятной сезонной болезни. А также обезопасить короля, так как он все еще проходит курс лечения от рака.

Ранее мы писали, где проводит свой больничный отпуск Камилла.

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