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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз спасался вентилятором от изнуряющей жары в Лондоне

В Великобритании снова стоит изнуряющая жара, но это не помешало королю Чарльзу в среду принять участие в многочисленных мероприятиях.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Монарх посетил академию бразильского джиу-джитсу Роджера Грейси и благотворительную организацию REORG.

Учитывая температуру около 35 градусов с плюсом, неудивительно, что Его Величество король чувствовал себя не очень комфортно. Но, к счастью, Чарльзу удалось сохранить спокойствие благодаря вице-адмиралу сэру Тони Джонстону-Берту, который следовал за монархом по комнате, держа в руках ручной вентилятор с батарейным питанием, чтобы Чарльз не перегрелся.

Король Чарльз III и сэр Тони Джонстон-Берт / © Getty Images

Король Чарльз III и сэр Тони Джонстон-Берт / © Getty Images

Король Чарльз был не единственным, у кого был вентилятор, гостям при входе раздавали складные веера. Также на случай, если высокая температура окажется невыносимой для присутствующих, дежурила медсестра.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Сэр Тони c 2013 года занимает должность главы королевского двора, оперативного руководителя «нижней части» различных королевских дворов. Он работал и при покойной королеве Елизавете II, и следил за тем, чтобы персонал должным образом выполнял свои обязанности во время коронации монарха.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Чарльзу, судя по фотографиям было очень жарко, и одет король был в светло-серый костюм в полоску, рубашку в клетку и галстук в голубого цвета в мелкий принт. Королева Камилла не сопровождала мужа на этом мероприятии.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
115
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