Король Чарльз тепло приветствовал поцелуем свою невестку принцессу Кейт на мероприятии в Лондоне

Члены британской королевской семьи собрались сегодня в Вестминстерском соборе, чтобы проститься с герцогиней Кентской Кэтрин.

Король Чарльз и принцесса Кейт

Король Чарльз и принцесса Кейт / © Getty Images

Супруга принца Эдварда, герцога Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II, умерла 4 сентября и сегодня будет похоронена в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Чарльз III / © Getty Images

Похорон герцогини посетили многие ее королевские родственники, среди них был король Чарльз III, который приехал без супруги Камиллы (она отменила визит в последний момент), принц и принцесса Уэльские, принцесса Анна, Сара Йоркская и принц Эндрю и другие члены семьи.

Король Чарльз и принцесса Кейт / © Getty Images

Король Чарльз и принцесса Кейт / © Getty Images

Фотографам удалось запечатлеть момент, когда монарх приветствовал свою невестку Кейт теплым поцелуем в щеку, когда они встретились на выходе возле собора.

Король был в черном фраке, как и его сын принц Уильям, а принцесса Уэльская прибыла на мессу в собор в черном пальто с бантом от Catherine Walker и с жемчужным чокером на шее, которые носила на похоронах принца Филиппа в 2021 году.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

