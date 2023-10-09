Король Чарльз "тонко наказывает" принца Гарри за разлад в семье

Выходки принца Гарри и его жены Меган Маркл могли стоить Чарльзу III монархии. Эксперты убеждены, что такое не прощают.

Некоторые из них открыто говорят о том, что Чарльз не намерен общаться с младшим сыном лично и таким образом "тонко его наказывает".

Как пишет Daily Mail, король принял решение общаться с сыном теперь только через советников, то есть попросту принцу Гарри следует назначить встречу официально, чтобы ее внесли в расписание монарха и только после того, как ее подтвердят советники, сын может рассчитывать на встречу с отцом. Вероятно, такой подход очень ранит Гарри, который и так пережил слишком много душевных травм, включая смерть его матери принцессы Дианы.

Королевский писатель Дункан Ларкомб рассказал изданию The Sun: "Похоже, что подход короля Чарльза к Гарри сейчас обычный: "если вы хотите меня видеть, вам нужно назначить встречу".

Король Чарльз III и принц Гарри / Фото: Associated Press

Королевский эксперт заявил, что король все еще расстроен заявлениями герцога Сассекского, сделанными в его мемуарах "Запасной", и, особенно теми, которые касаются королевы Камиллы. В книге Гарри назвал ее "опасной" и "злодейкой".

Также сообщается, что принц Уильям, старший брат Гарри, "полон сожаления" о том, что его отношения с братом "безвозвратно испорчены", заявил королевский эксперт. И хотя его жена Кейт все же не оставляет попыток помирить братьев, вряд ли их отношения уже когда-то станут такими, как были прежде.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему королева Елизавета II не пришла на свадьбу Чарльза и Камиллы в 2005 году.

Читайте также: