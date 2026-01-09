- Дата публикации
Категория
Общество
Король Чарльз трогательно поздравил невестку принцессу Кейт с ее днем рождения
Принцесса Уэльская сегодня отмечает свой 44-й день рождения и король Чарльз уже поздравил любимую невестку в соцсетях.
На официальной странице короля Чарльза и королевы Камиллы в социальных сетях опубликовали трогательное сообщение для Кейт.
«С днем рождения, принцесса Уэльская!», к которому прилагался смайлик в виде торта.
Фотография сияющей принцессы Кэтрин была опубликована в трогательном посте, посвященном ее знаменательному визиту в больницу Колчестера в Эссексе в июле 2025 года. Принцесса Кэтрин, вероятно, будет испытывать особенно сильные эмоции, поскольку отмечает свой первый день рождения без рака с момента объявления о ремиссии в январе прошлого года.
Сама именинница пока что не поделилась новым снимком в честь своего дня рождения, но опубликовала видео из своего цикла «Мать-природа», показав, как наслаждается прогулкой на природе в зимние дни.