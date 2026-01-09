Король Чарльз трогательно поздравил невестку принцессу Кейт с ее днем рождения

Король Чарльз и принцесса Кейт / © Getty Images

На официальной странице короля Чарльза и королевы Камиллы в социальных сетях опубликовали трогательное сообщение для Кейт.

«С днем ​​рождения, принцесса Уэльская!», к которому прилагался смайлик в виде торта.

Принцесса Кейт / © Instagram британской королевской семьи

Фотография сияющей принцессы Кэтрин была опубликована в трогательном посте, посвященном ее знаменательному визиту в больницу Колчестера в Эссексе в июле 2025 года. Принцесса Кэтрин, вероятно, будет испытывать особенно сильные эмоции, поскольку отмечает свой первый день рождения без рака с момента объявления о ремиссии в январе прошлого года.

Сама именинница пока что не поделилась новым снимком в честь своего дня рождения, но опубликовала видео из своего цикла «Мать-природа», показав, как наслаждается прогулкой на природе в зимние дни.