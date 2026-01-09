ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Король Чарльз трогательно поздравил невестку принцессу Кейт с ее днем рождения

Принцесса Уэльская сегодня отмечает свой 44-й день рождения и король Чарльз уже поздравил любимую невестку в соцсетях.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз и принцесса Кейт

Король Чарльз и принцесса Кейт / © Getty Images

На официальной странице короля Чарльза и королевы Камиллы в социальных сетях опубликовали трогательное сообщение для Кейт.

«С днем ​​рождения, принцесса Уэльская!», к которому прилагался смайлик в виде торта.

Принцесса Кейт / © Instagram британской королевской семьи

Принцесса Кейт / © Instagram британской королевской семьи

Фотография сияющей принцессы Кэтрин была опубликована в трогательном посте, посвященном ее знаменательному визиту в больницу Колчестера в Эссексе в июле 2025 года. Принцесса Кэтрин, вероятно, будет испытывать особенно сильные эмоции, поскольку отмечает свой первый день рождения без рака с момента объявления о ремиссии в январе прошлого года.

Сама именинница пока что не поделилась новым снимком в честь своего дня рождения, но опубликовала видео из своего цикла «Мать-природа», показав, как наслаждается прогулкой на природе в зимние дни.

Дата публикации
Количество просмотров
213
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie